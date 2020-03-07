Sahte döviz satan suç örgütüne: 14 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte döviz satan suç örgütüne: 14 tutuklama - Son Dakika

Sahte döviz satan suç örgütüne: 14 tutuklama

6 saat önce

Sahte döviz satan suç örgütüne: 14 tutuklamaŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde piyasaya sahte döviz süren örgüte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 14'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sahte döviz satan suç örgütüne: 14 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde piyasaya sahte döviz süren örgüte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 14'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı suç örgütlerince piyasaya sahte döviz sürüldüğü ihbarı üzerine polis harekete geçti. Şüphelilerin, sahte dövizleri piyasaya sürdükleri bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 4 tabanca ve 6 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Sahte döviz satan suç örgütüne: 14 tutuklama

Ceylanpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:20 Kaynak: DHA
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