Sahte dövizle borcunu ödedi, ticaret yapmaya kalkınca yakayı ele verdi - Son Dakika
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Sahte dövizle borcunu ödedi, ticaret yapmaya kalkınca yakayı ele verdi

03.04.2022 13:35
Sahte dövizle borcunu ödedi, ticaret yapmaya kalkınca yakayı ele verdi

Sivas'ın Gürün ilçesinde sahte dövizle borçlarını ödeyen bir kişi, bol miktarda dövizle ticaret yapmaya kalkınca yakalandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde sahte dövizle borçlarını ödeyen bir kişi, bol miktarda dövizle ticaret yapmaya kalkınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gürün ilçesinde meydana geldi. V.B. isimli şüpheli bir kişinin dövizle ticaret yapacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, savcılık izni ile şahsın evinde arama gerçekleştirdi. Aramada; 60 adet 50 euro, 100 adet 100 euro ve 104 adet 20 dolar olarak toplamda 13 bin euro ve 2 bin 80 dolar ele geçirildi. Yapılan incelemede paraların sahte olduğu anlaşıldı. Ayrıca şahsın borcu bulunan T.K.'ya geçtiğimiz günlerde borcuna karşılık 7 bin euro ödediği anlaşıldı. V.B. gözaltına alınarak konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Münir Karaloğlu, Jandarma, Sivas, Gürün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte dövizle borcunu ödedi, ticaret yapmaya kalkınca yakayı ele verdi - Son Dakika


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