Son Dakika Haberleri: Sahte "e-ticaret" sitesi kurarak vatandaşları dolandıran şahıslar yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Sahte "e-ticaret" sitesi kurarak vatandaşları dolandıran şahıslar yakalandı

1 saat önce

dolandırıcılara operasyon düzenlendi.

dolandırıcılara operasyon düzenlendi. Sipariş veren vatandaşların zararının 500 bin TL'nin üzerinde olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. İstanbul Emniyeti, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kurdukları sahte "e-ticaret" siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüphelilerin, 5 farklı internet sitesi kurmuş oldukları, bu siteler üzerinden sipariş veren vatandaşlara istedikleriyle alakası olmayan defolu çoraplar gönderdiği veya hiçbir ürün gönderilmediği tespit edildi. Şahısların kimlikleri ve yerleri tespit edildikten sonra dolandırıcıları yakalamak için operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon da 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
TOPLAM ZARARI 500 BİN TL'NİN ÜZERİNDE Ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, sahte internet sitelerinden sipariş veren vatandaşların zararının 500 bin TL'nin üzerinde olduğu öğrenilirken, toplam zararı tespit etme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKİCİ REKLAMLARLA VATANDAŞI KANDIRMIŞLAR Şüphelilerin kullandığı yöntemin ise, sosyal medya uygulamaları üzerinden ilgi çekici reklamlar vererek, vatandaşları kurdukları sahte "e-ticaret" sitelerine yönlendirmek olduğu öğrenildi. Şüpheliler aynı yöntemi kullanarak 125 farklı eylem gerçekleştirdikleri, birçok ilde vatandaşları bu şekilde mağdur ettikleri belirtildi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 7 şahıstan 3'ü serbest bırakılırken, 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'nin üst yönetimi tanıtıldı! İşte İmamoğlu'nun yeni kadrosu
Sondaj makinelerinden 1 milyon 408 adet uyuşturucu hap çıktı Sedat Peker'e yakınlığıyla tanınan Emre Olur, Gökhan Özoğuz'u tehdit etti Tatilcilere kapora tuzağı: 500 km gitti hayatının şokunu yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 13:01:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte "e-ticaret" sitesi kurarak vatandaşları dolandıran şahıslar yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]