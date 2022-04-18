SAHTE EFT DEKONTUYLA, TESPİHÇİYİ 51 BİN 500 TL DOLANDIRDILAR - Son Dakika
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SAHTE EFT DEKONTUYLA, TESPİHÇİYİ 51 BİN 500 TL DOLANDIRDILAR

18.04.2022 11:29

DİYARBAKIR'da 2 kişi, 51 bin 500 TL'ye anlaştıkları altın püsküllü 12 tespihi, parayı EFT ile gönderdiklerini söyleyip, sahte dekontu gösterdikten sonra sigara içme bahanesiyle dışarı çıkıp kaçtı.

DİYARBAKIR'da 2 kişi, 51 bin 500 TL'ye anlaştıkları altın püsküllü 12 tespihi, parayı EFT ile gönderdiklerini söyleyip, sahte dekontu gösterdikten sonra sigara içme bahanesiyle dışarı çıkıp kaçtı. İş yeri sahibi Cebrail Çelebi, şüphelilerin dışarıda olmadığını ve hesabına da para gelmediğini görünce dolandırıldığını anlayıp, polise şikayetçi oldu.

Kayapınar ilçesinde Cebrail Çelebi'nin tespih atölyesine gelen 2 kişi, altın püsküllü tespih alacaklarını söyledi. Çelebi ile pazarlık yapan şüpheliler, 12 tespih için 51 bin 500 TL'ye anlaştı. Şüpheliler, 6 bin TL'yi elden vereceklerini, 45 bin 500 TL'yi de EFT yoluyla göndereceklerini söyledi. Çelebi, tespihleri kutuya koyarak şüphelilere verdi. Şüpheliler de EFT yaptıklarına dair Çelebi'nin cep telefonuna dekont gönderdi ve sigara içme bahanesiyle dışarı çıktı. Dekontu görüp içerideki müşterileriyle ilgilenen Çelebi, bir süre sonra şüphelilerin dışarıda olmadığını fark etti. Hesabını kontrol eden Çelebi, paranın gelmediğini görünce dolandırıldığını anladı. Çelebi, cep telefonlarıyla aradığı şüphelilere ulaşamadı. Bunun üzerine Çelebi, atölyedeki güvenlik kamerası görüntüleriyle polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

'SABIKALARI KABARIK'

Cebrail Çelebi, şikayet sonrası savcılıkta şüphelilerin sabıkalarının kabarık olduğunu öğrendiğini belirterek, "1,5 milyon TL değerinde araçları alıp sahte dekontlarla yine öyle yapmışlar. Bu kişiler aynı zamanda telefon kartını Mardin'de takılı bırakıp WhatsApp'tan iki hesap açıp sinyali de Mardin'de bırakarak şehir şehir gezip insanları dolandırıyorlar. Şu dekontla beni kandırdılar. Böyle bir dekont gönderdiler, dışarıda sigara içeceğiz deyip araçlarına binip gittiler. İlk başta hesabıma baktığımda para olmadığını söyledim. 'Yüklü para olduğu için biraz geç düşebilir. Sigara içmeye çıkıyoruz' dediler. 12 tespihin her bir tanesinin başında 6-7 gram altın püsküller var. Bunların hepsi değerlidir, altın işlemeli tespihler. Bunları bizden aldılar ve götürdüler. Bu şekilde dolandırıldık ve mağdur edildik. Savcılıkta suç duyurusunda bulununca çok fazla dosyalarının olduğunu öğrendik. Bu konuda kolluk kuvveti ve devlet yetkilileri ne yapabiliyorlarsa yapsınlar" diye konuştu.

SAHTE EFT DEKONTUYLA, TESPİHÇİYİ 51 BİN 500 TL DOLANDIRDILAR
SAHTE EFT DEKONTUYLA, TESPİHÇİYİ 51 BİN 500 TL DOLANDIRDILAR
SAHTE EFT DEKONTUYLA, TESPİHÇİYİ 51 BİN 500 TL DOLANDIRDILAR
SAHTE EFT DEKONTUYLA, TESPİHÇİYİ 51 BİN 500 TL DOLANDIRDILAR
SAHTE EFT DEKONTUYLA, TESPİHÇİYİ 51 BİN 500 TL DOLANDIRDILAR
SAHTE EFT DEKONTUYLA, TESPİHÇİYİ 51 BİN 500 TL DOLANDIRDILAR
SAHTE EFT DEKONTUYLA, TESPİHÇİYİ 51 BİN 500 TL DOLANDIRDILAR
SAHTE EFT DEKONTUYLA, TESPİHÇİYİ 51 BİN 500 TL DOLANDIRDILAR

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SAHTE EFT DEKONTUYLA, TESPİHÇİYİ 51 BİN 500 TL DOLANDIRDILAR - Son Dakika
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