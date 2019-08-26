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Sahte ehliyetle kiraladığı otomobilleri çalan hırsız polise yakalandı

29 dakika önce

Kocaeli'de sahte kimlikle kiraladığı 200 bin TL değerindeki 2 otomobilin 'GPS' cihazlarını söküp çaldıktan sonra sahte plaka takan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte ehliyetle kiraladığı otomobilleri çalan hırsız polise yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de sahte kimlikle kiraladığı 200 bin TL değerindeki 2 otomobilin 'GPS' cihazlarını söküp çaldıktan sonra sahte plaka takan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Körfez ve Gebze ilçesinde bulunan iki ayrı oto kiralama firması yetkilileri, bir şahsın kiraladığı aracı geri getirmediğini ve aracın 'GPS' cihazına ulaşılmadığını belirterek polise şikayette bulundu. 2 firmadan gelen ihbar üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından başlatılan incelemelerde iki farklı firmadan araçların M.Y. adına düzenlenmiş sahte sürücü kimlik belgesi ile kiralandığı tespit edildi. Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, araçların İstanbul Arnavutköy'e gittikten sonra 'GPS' sinyallerinin kesildiğini belirlendi.


Şahsın gerçek kimliği tespit edildi


Bölgedeki kent güvenlik kameraları ve PTS'leri inceleme altına alan ekipler, araçları kiralayan şahsın A.Ö.D. (30) olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda A.Ö.D. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, suçunu itiraf ederek araçların yerini gösterdi. Şahsın 'GPS' cihazlarını söktüğü ve birine sahte plaka taktığı yaklaşık 200 bin TL değerindeki 2 otomobil, sahiplerine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahsın benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö.D, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:31 Kaynak: İHA
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