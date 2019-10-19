Sahte ehliyetle yakalandı
2 saat önce
Eskişehir'de, kafede bulduğunu belirttiği sahte ehliyetle trafiğe çıkan şahıs, uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
Eskişehir'de, kafede bulduğunu belirttiği sahte ehliyetle trafiğe çıkan şahıs, uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.
Ankara yolu uygulama noktasında çalışma yapan polis ekipleri, öncesi gece saat 03.15 sıralarında bir aracı durdurarak sürücüsünden belgelerini istedi. Yapılan incelemede A.I. isimli sürücünün verdiği ehliyetinin kendisine ait olmadığı ve sahte olduğu belirlendi. Şüpheli ehliyeti iki üç gün önce bir kafede bulduğunu söylerken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor - ESKİŞEHİR
Türkiye, Kazakistan'a yatırımda 600 milyon dolarla tarihi rekora ulaşacak Öğrencisiyle ilişkiye giren eski model hakkında soruşturma açıldı Pompeo'dan ABD-Türkiye mutabakatına ilişkin açıklama: Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması cinayet romanı yazdı