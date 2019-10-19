Son Dakika Haberleri: Sahte ehliyetle yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Sahte ehliyetle yakalandı

Sahte ehliyetle yakalandı

2 saat önce

Eskişehir'de, kafede bulduğunu belirttiği sahte ehliyetle trafiğe çıkan şahıs, uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sahte ehliyetle yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, kafede bulduğunu belirttiği sahte ehliyetle trafiğe çıkan şahıs, uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.


Ankara yolu uygulama noktasında çalışma yapan polis ekipleri, öncesi gece saat 03.15 sıralarında bir aracı durdurarak sürücüsünden belgelerini istedi. Yapılan incelemede A.I. isimli sürücünün verdiği ehliyetinin kendisine ait olmadığı ve sahte olduğu belirlendi. Şüpheli ehliyeti iki üç gün önce bir kafede bulduğunu söylerken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
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