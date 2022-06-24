Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıyusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen jandarma ekipleri birinin üzerinde sahte elektrik işçisi yeleği bulunan H.S.ile M.A.'yı enerji nakil hattını keserken suçüstü yakaladı. Olay yerinde jandarma tarafından yapılan araştırmada 5 metre kesilmiş kablo, 1 adet demir kesme makası, 1 adet balta, 1 adet yankeski, 1 adet el tartısı, 2 adet işçi eldiveni ve muhtelif hırdavat malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan H.S. ve M.A.'nın araçlarında yapılan aramada ise 8 kilo kablo ele geçirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Sahte elektrik işçisi yeleğiyle kablo hırsızlığı: 2 gözaltı - Son Dakika

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