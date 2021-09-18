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Sahte emlak fotoğraflarına karşı dikkatli olunması çağrısı - Son Dakika

Sahte emlak fotoğraflarına karşı dikkatli olunması çağrısı

18.09.2021 14:03

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon İnşaatçılar Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TİNEMOD) Başkanı Ayhan Taflan, vatandaşların, emlak portallarında konut ararken dolandırılmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon İnşaatçılar Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TİNEMOD) Başkanı Ayhan Taflan, vatandaşların, emlak portallarında konut ararken dolandırılmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Taflan, AA muhabirine, hem Türkiye genelinde hem de Trabzon'da konut kiralarında ciddi artış olduğunu belirterek, artış oranlarının illerin bölgelerine göre değiştiğini söyledi.

Hem inşaat sektöründe faaliyet gösteren meslektaşları hem de emlak sektöründeki emlak danışmanlarıyla ilgili çeşitli hizmetlerinin olduğunu anlatan Taflan, "Amacımız sadece esnafın değil tüketicinin de hakkını koruyup kollamak olduğu için, mevzuat ve yasalar çerçevesinde neler yapılması gerekiyorsa esnaf ile tüketiciyi mağdur etmeden hizmetimizi sürdürmekteyiz." dedi.

Taflan, Kovid-19'un dünyada bütün meslek gruplarını etkilendiğini dile getirerek, "Öğrencilerin kazandıkları illere gidememesi ve okulların kapalı olması nedeniyle inanılmaz derecede bir durağanlık yaşandı. İnşaat ve emlak sektörü olarak bu sıkıntıları Türkiye'de genel anlamda yaşadık. Temennimiz bu pandeminin bir an evvel bitmesi." diye konuştu.

Son 2 yıl içerisinde konut satışlarında da azalma yaşandığını işaret eden Taflan, "Ayrıca konut kiralamalarında da salgın tedbirleri nedeniyle hijyen açısından evlere giriş, çıkışlar dolayısıyla çok önemli günler geçirdik. Evlerin bakılması, organize edilmesi ve sunumların yapılması, sektörel anlamda bir sıkıntı yaşattı. Evler uzun zaman boş kaldı. Tutulma da olmadı, atıl gibi kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Taflan, okullar ve üniversitelerin açılmasının yanı sıra tayin dönemi ile düğünler nedeniyle de konut arayanlarda hareketlilik yaşandığını ifade etti.

"Kiralarda yaşanan fahiş artışla birlikte emlakçılık mesleğini gayriresmi olarak yapan emek hırsızları dediğimiz bu insanların sektöre el atması da tüketiciyi mağdur edebiliyor." diyen Taflan, "Bazı emlak portallarında, sosyal mecralarda ve sosyal medyada bir evin resmini çekip, görüntüleyip oralarda paylaşıyorlar ancak gerçeğiyle ile resim örtüşmüyor." uyarısında bulundu.

Kaparo dolandırıcılığına karşı dikkatli olunmalı

Kaparo dolandırıcılığını örnek vererek anlatan Taflan, şunları kaydetti:

"Trabzon'da resmi olarak çalışan meslektaşlarımızda bu tür işlere pek rastlamıyoruz. Ancak örnek verecek olursak, gayrimenkul Trabzon'da ama tüketici İstanbul'da, o konutu almaya ya da kiralamaya kalktığı zaman sosyal medya üzerinden resimlere bakarak değerlendirme yapıyor. Karşı tarafta o an için bir muhatap var. Telefonda görüştüğü kişi belli bir miktar kaparo adı altında hesap numarasına para talep ediyor. Vatandaş da telefonda inandığı kişiye gönderiyor. Bir müddet sonra aradığı numaraya ulaşılmıyor, hem kaparo adı altında yatırdığı para heba olup gidiyor hem de ortada ev yok."

"Karşıda bir muhatabınız olsun"

Taflan, konut kiralamak veya almak isteyenlere de şu tavsiyelerde bulundu:

"Özellikle şunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle il dışından, başka bir ilde konut kiralamak veya almak isteyen kişiler, o ilde yaşayan bir yakınlarından evin bulunduğu yere giderek, görüp incelemesini istesinler. Bu konuda mağdur olan çok tüketici var. Gayrimenkul sektöründen baktığımız zaman hayali bir fotoğraf var. Belki gerçekten bir inşaattan, evden çekilmiştir, daha sonra sosyal medyada kullanılıyor. Ancak her şey yanlış çıkıyor. Bu tür insanlara itibar etmeyin ve kesinlikle karşıda bir muhatabınız olsun. Tüketici bilinçli olsun, uzaktan uzağa telefon trafiğiyle kesinlikle konutu netleştirmeden, muhatap bulmadan asla hesap kitap işine gidip, kimseye havale çıkartmasın."

Sahte emlak fotoğraflarına karşı dikkatli olunması çağrısı
Sahte emlak fotoğraflarına karşı dikkatli olunması çağrısı
Sahte emlak fotoğraflarına karşı dikkatli olunması çağrısı
Sahte emlak fotoğraflarına karşı dikkatli olunması çağrısı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte emlak fotoğraflarına karşı dikkatli olunması çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte emlak fotoğraflarına karşı dikkatli olunması çağrısı - Son Dakika
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