Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon: 380 gözaltı kararı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon: 380 gözaltı kararı (2)

17.01.2023 10:26
Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon: 380 gözaltı kararı (2)

13 ŞÜPHELİNİN 'JOKER' OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIİzmir merkezli 18 ilde, sahte engelli raporu hazırladığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı.

13 ŞÜPHELİNİN 'JOKER' OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İzmir merkezli 18 ilde, sahte engelli raporu hazırladığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Şüphelilerden 32'sinin organizatör olduğu belirlendi. 'Joker' olarak adlandırılan 13 şüphelinin de sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine geçen, çeşitli hastalıkları bulunanlar olduğu saptandı. Şüphelilerden 1'inin doktor, 6'sının memur, 28'inin hastane çalışanı, 51'inin aracı ve 249'unun ise sahte rapor sahibi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, kamu hastaneleri ile bazı özel hastanelerde kullanılan kayıt sistemi üzerinden 'sahte hastalık tanısı oluşturma', 'ilaç muafiyet raporu yazma' gibi usulsüzlükler yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin ayrıca rapor alabilmek için gereken tetkiklere, çeşitli hastalıkları bulunan 'joker'leri soktukları tespit edildi. Bu yolla 249 kişiye, 25 bin ile 80 bin TL arasında değişen rakamlarla sahte engelli raporu çıkarıldığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre, 380 şüphelinin 'nitelikli dolandırıcılık', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyerek kamuyu yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

YÜKSEK TANSİYON İÇİN ZEYTİN, KAN ŞEKERİ İÇİN PİRİNÇ

Öte yandan şüphelilerin; sağlık kuruluna görünecek kişileri, rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri, doktorları ise yanlış yönlendikleri, bu yöntemle usulsüz rapor sağladıkları belirlendi. Bu kişilere erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz ulaşım kartı gibi engelli bireylere tanınan birçok hak ve hizmetten yararlanması için sahte rapor düzenlendiği tespit edildi. Bunun yanı sıra rapor sürecinin tüm aşamalarının şebeke üyelerince takip edildiği, rapor alacaklara muayene öncesi kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için de zeytin yedirildiği ortaya çıktı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon: 380 gözaltı kararı (2) Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon: 380 gözaltı kararı (2) Hayvansever çift evlerinin bahçesini sahipsiz köpeklere ve eşek 'Kadife'ye açtı Hayvansever çift evlerinin bahçesini sahipsiz köpeklere ve eşek 'Kadife'ye açtı PAŞALİMANI KOYU'NDAKİ 120 DÖNÜM ARSAYA İHTİYATİ TEDBİR KARARI PAŞALİMANI KOYU'NDAKİ 120 DÖNÜM ARSAYA İHTİYATİ TEDBİR KARARI

Memur, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon: 380 gözaltı kararı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2023 11:21:08. #1.13#
SON DAKİKA: Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon: 380 gözaltı kararı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement