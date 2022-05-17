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Son Dakika | Sahte engelli raporu hazırlayanlara yönelik operasyonda 21 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Sahte engelli raporu hazırlayanlara yönelik operasyonda 21 gözaltı

17.05.2022 09:27

Son dakika haberleri: Bazı özel ve kamu hastane çalışanları aracılığıyla sahte engelli raporu hazırlayanlara yönelik Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bazı özel ve kamu hastane çalışanları aracılığıyla sahte engelli raporu hazırlayanlara yönelik Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, hiçbir sağlık engeli bulunmayan kişilere, 10 bin lira karşılığında, sahte evrakla engelli sağlık kurulu raporu çıkarıldığı tespit edildi.

Bazı özel ve kamu hastane çalışanları aracılığıyla sahte rapor hazırlayan şebeke üyelerine yönelik Ankara merkezli Sakarya ve Çankırı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 21'i yakalandı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 9 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, rapor için irtibata geçen kişilerin rapor alma sürecinin bütün aşamalarının şebeke üyelerince takip edildiği, raporlarda "Balthazard" adı verilen engel oranı hesaplama yönteminin uygulandığı belirlendi.

Evrakların çoğunun sahte veya yalan beyanla tanzim edildiği, kişilere muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için zeytin yedirildiği tespit edildi.

Hasta olmayanların yerine şüphelilerden hasta olanların kan tahlili verdikleri, özel hastanelerde anjiyo işlemi yaptırdıktan sonra devlet hastanesine giderek heyet raporu aldıkları da saptandı.

Suç şebekesi üyelerinin rapor alarak emekli ettiği belirlenen 17 kişiden 13'ünün, Hakem Hastanesinde düzenlenen mukayese raporlarında, yüzde 40 ve üzeri çalışma gücü oranını kaybetmediği anlaşıldı.

18 kişinin raporu iptal edildi

Sahte raporla emekli olanların engelli kimlik kartı aldığı, vergi indiriminden yararlandıkları, ASKİ aboneliğinde indirim uygulandığı, ücretsiz EGO otobüs bileti kullandıkları ve her ay emekli maaşı aldıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin, bu şekilde yüzlerce kişiye rapor aldıkları, tespit edilen 18 kişinin raporunun iptal edildiği, diğer şahıslarla ilgili çalışmaların devam ettiği, teknik ve fiziki takip sürecinde 15 kişiye daha bu şekilde rapor aldırmalarının önüne geçildiği öğrenildi.

Şüphelilerin, hastane çalışanına para verip sahte evrakı almaları ve para veren kişilere vermeleri de görüntülendi.

Son Dakika | Sahte engelli raporu hazırlayanlara yönelik operasyonda 21 gözaltı
Son Dakika | Sahte engelli raporu hazırlayanlara yönelik operasyonda 21 gözaltı
Son Dakika | Sahte engelli raporu hazırlayanlara yönelik operasyonda 21 gözaltı
Son Dakika | Sahte engelli raporu hazırlayanlara yönelik operasyonda 21 gözaltı
Son Dakika | Sahte engelli raporu hazırlayanlara yönelik operasyonda 21 gözaltı

YORUMLAR
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3 ilde sahte engelli raporu hazırlayan şebekeye operasyon: 21 gözaltı 3 ilde sahte engelli raporu hazırlayan şebekeye operasyon: 21 gözaltı Başkent'te sahte engelli raporu hazırlayan çete çökertildi Başkent'te sahte engelli raporu hazırlayan çete çökertildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sahte engelli raporu hazırlayanlara yönelik operasyonda 21 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Sahte engelli raporu hazırlayanlara yönelik operasyonda 21 gözaltı - Son Dakika
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