SAHTE ENGELLİ RAPORU OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika
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SAHTE ENGELLİ RAPORU OPERASYONU KAMERADA

6 saat önce

İstanbul merkezli 10 ilde sahte engelli raporu çıkaran ve resmi belgede sahtecilik yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

SAHTE ENGELLİ RAPORU OPERASYONU KAMERADA, System.String[]

İstanbul merkezli 10 ilde sahte engelli raporu çıkaran ve resmi belgede sahtecilik yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 108 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltına alınması ve sahte sağlık raporlarının bulunma anları ise polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 Ocak'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirmiş, sahte engelli raporu çıkartan ve resmi belgede sahtecilik yapan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 114 şüpheliden 108'i yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerden 21 kişinin çete üyesi olduğu öğrenilirken, 85 şüphelinin ise sahte rapor çıkartılan kişiler olduğu öğrenildi. İstanbul merkezli operasyonlar Amasya, Batman, Kocaeli, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat ve Yalova'da gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama çalışmaları yapılırken, diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin devleti uğrattıkları zararın ise yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi.

Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 108 şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkartılan 59 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 49 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polisin operasyona gidişi

-Ele geçirilen sahte sağlık raporları

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:22 Kaynak: DHA
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