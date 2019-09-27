Son Dakika Haberleri: Sahte etiket ile hastanelere tıbbi malzeme veren iki firmaya operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sahte etiket ile hastanelere tıbbi malzeme veren iki firmaya operasyon

2 saat önce

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından usulsüz ve sahte etiketlerle hastanelere tıbbi malzeme verdikleri belirlenen iki firmanın yetkilileri gözaltına alındı.

Sahte etiket ile hastanelere tıbbi malzeme veren iki firmaya operasyon, System.String[]

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından usulsüz ve sahte etiketlerle hastanelere tıbbi malzeme verdikleri belirlenen iki firmanın yetkilileri gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hastanelerdeki ameliyatlarda kullanılmak üzere alınan medical ürünlerin usulsuz ve sahte etiketlerle verildiği belirlendi. Yapılan tespitler üzerine tıbbi malzeme üzerine iş yeri bulunan H.Ç. ve İ.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir çok malzeme ele geçirilirken, malzemelerin bir çok ameliyatta kullanıldığı belirlendi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal medyada paylaşılan köprü görüntüsünün bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu ortaya çıktı
Şarkıcı Songül Karlı, İmaj değiştirerek bambaşka birine dönüştü Uzman uyardı: Deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmayı tercih edin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 12:03:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte etiket ile hastanelere tıbbi malzeme veren iki firmaya operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]