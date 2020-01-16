Sahte evlilik çetesi liderine canlı yayında gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte evlilik çetesi liderine canlı yayında gözaltı - Son Dakika

Sahte evlilik çetesi liderine canlı yayında gözaltı

7 saat önce

Fas'tan 600 kadın getirip evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığı iddia edilen M.Ş., Müge Anlı'nın canlı yayında gözaltına alındı.

Sahte evlilik çetesi liderine canlı yayında gözaltı, System.String[]

Fas'tan 600 kadın getirip evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığı iddia edilen M.Ş., Müge Anlı'nın canlı yayında gözaltına alındı.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, günlerdir gündemde olan 'Sahte Evlilik Çetesi'nin peşindeydi. Yaptığı yayınlarla Emniyet yetkililerine seslenen Anlı, "Saf insanları kandırıyorlar. Bunu burada bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim" demişti. Fas'tan 600 kadın getirip, Türk erkeklere evlenme vaadiyle pazarlayan ve onlarca lira para alıp dolandırdığı iddia edilen çete lideri M.Ş. Müge Anlı'nın bugün stüdyosundaydı. Programda konuşulanları ihbar kabul eden emniyet yetkilileri, çete lideri olduğu belirtilen M.Ş.'yi canlı yayında gözaltına aldı.

(İHA)

Müge Anlı, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendisine dini nikahlı eş yapmak istediği baldızının boğazını kesen adam, "Cehenneme girer miyim?" diye sormuş
Müge Anlı'nın programına çıkan çete lideri, canlı yayında gözaltına alındı BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti

Son Dakika Haberleri
20:18 AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile Libya'yı görüştü - Son Dakika
20:18 Fildişi Sahili'nde 3 binden fazla mahkuma af - Son Dakika
20:16 Ağrı'da şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş'ın naaşı Ankara'ya uğurlandı - Son Dakika
20:15 Antalyaspor sahasında Göztepe'yi mağlup etti - Son Dakika
20:15 Ağrı'da şehit olan askerin cenazesi baba ocağına uğurlandı - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika
19:45 İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 20:24:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte evlilik çetesi liderine canlı yayında gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]