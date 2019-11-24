Son Dakika Haberleri: Sahte evrak düzenleyen 2 Suriyeli yakalandı
Son Dakika Güncel Sahte evrak düzenleyen 2 Suriyeli yakalandı - Son Dakika

Sahte evrak düzenleyen 2 Suriyeli yakalandı

6 saat önce

FATİH'te bir evde sahte evrak düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler Suriye uyruklu 2 kişiyi şüpheliyi gözaltına alırken, çok sayıda sahte evrak ele geçirdi.

Sahte evrak düzenleyen 2 Suriyeli yakalandı, System.String[]
FATİH'te bir evde sahte evrak düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler Suriye uyruklu 2 kişiyi şüpheliyi gözaltına alırken, çok sayıda sahte evrak ele geçirdi.

Fatih, Haseki Sultan Mahallesi'nde 19 Ekim'de bir evde sahte evrak düzenlendiği bilgisine ulaşan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adresi takibe aldı. Ekipler,  belirlenen evden çıkan Suriye uyruklu Ahmad A.(26) ve Abduarahman A.(26) isimli kişileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler 2 cep telefonu, 210 lira ve 265 dolar ele geçirdi. Polis ekipleri  şüphelilerin evinde yaptığı aramada da 21 sahte pasaport, 4 sahte kimlik kartı, 13 sahte pasaport sayfası, sahte ikamet izni kimlik kartı, sahte geçici koruma kimlik belgesi, 101 mühür kalıbı, 10 kaşe, 6  ıstampa, 38 sahte etiket, 8 sahte kart, 2 hologram, 2 yazıcı, fotokopi makinası, press makinası,ısıtıcı, mühür kurutmak amaçlı kullanılan fön makinası, bilgisayar, rulo halinde PVC ve pasaport ya da vize yapıştırılmasında kullanılan kağıt ele geçirildi.

Suriye uyruklu Ahmad A.ve Abduarahman A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Ablay
Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Oğlunu yanlışlıkla öldürdü
İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 19:10:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte evrak düzenleyen 2 Suriyeli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]