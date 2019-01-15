Sahte Evrak ile Devletten Fazladan 70 Bin TL Maaş Aldı

Denizli Adliyesi'nde mutemet olarak görev yapan bir memurun sahte evrak düzenleyerek 3 yıldan bu yana devletten haksız yere toplamda 70 bin TL maaş aldığı ortaya çıktı.

Denizli Adliyesi'nde mutemet olarak görev yapan bir memurun sahte evrak düzenleyerek 3 yıldan bu yana devletten haksız yere toplamda 70 bin TL maaş aldığı ortaya çıktı.



Edinilen bilgilere göre, adliyede görevli Y.Ö., isimli bir memur sahte evrak düzenleyerek memurluk derecesini yükseltti. Y.Ö.'nün bu sayede yaklaşık 3 yıldan bu yanan devletten fazla maaş aldığı ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkması üzerine Y.Ö., savcılık talimatı ile polis tarafından gözaltına alındı. Mutemedin devletten fazladan 70 bin TL kazanç elde ettiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

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