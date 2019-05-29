Son Dakika Haberleri: Sahte evrak operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Sahte evrak operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da aranan kişiler ve terör örgütü üyelerinin de aralarında bulunduğu kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da aranan kişiler ve terör örgütü üyelerinin de aralarında bulunduğu kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte belge imal etmek suçundan uzun süredir aranan şüpheli M.K'nın Avcılar'da bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin Avcılar'daki evini takibe alan ekipler, adrese düzenlediği baskında M.K'yı yakaladı.
Adreste yapılan aramada, ülke genelinde hizmet veren çeşitli kurumlara (Noter, Nüfus Müdürlüğü, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri ve Evlendirme Daireleri) ait ve il il, ilçe ilçe tasnif edilmiş 250 sahte mühür, çok miktarda sahte plaka, sürücü belgeleri, trafik tescil belgeleri, çeşitli kurumlara ait diploma ve eğitim belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheli M.K'nın başta terör örgütü üyeleri olmak üzere yurtdışına kaçmak isteyen veya yurtiçinde yakalanmak istemeyen şahıslara sahte nüfus cüzdanı, pasaport, çalıntı, haciz veya yakalama kaydı bulunan araçlara sahte trafik tescil belgesi, sürücü belgesi bulunmayan sürücülere sahte sürücü belgesi ile, çeşitli işlemlerde kullanılmak üzere diploma, ustalık ve kalfalık belgeleri düzenlediği tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Sahte evrak operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:05 Kaynak: AA
Avcılar, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarmanın sahte belge operasyonu saniye saniye kamerada Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum Tarihi Galatasaray Adası'nda söküm çalışmalarına başlandı Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:36:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte evrak operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]