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Sahte evrakla hacizli tır çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sahte evrakla hacizli tır çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

08.11.2021 12:55
Sahte evrakla hacizli tır çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Tuzla'da hacizli yakalama kararı nedeniyle otoparkta rehinli olarak bulunan 2 tır ve 1 adet dorseyi sahte vekaletnameyle alarak kaçtığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Tuzla'da hacizli yakalama kararı nedeniyle otoparkta rehinli olarak bulunan 2 tır ve 1 adet dorseyi sahte vekaletnameyle alarak kaçtığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yediemin otoparkındaki 2 tır ve 1 dorsenin sahte evrak kullanılarak çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

İncelemenin ardından, araçları teslim alan şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit eden polis, şüphelilerden B.T'yi (26) Kartal'daki ikametinde 6 Kasım günü gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 3 adet farklı isme ait sahte kimlik belgesi, 14 adet vekaletname, 3 adet dolu senet, 1 adet senet karnesi, çok sayıda trafik ve icra dairelerine ilişkin sahte evrak, banka dekontu ve rehin sözleşmesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.T'nin "Resmi belgede sahtecilik" ve "Oto hırsızlığı" suçlarından 7 Kasım günü mahkemeye sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kasım, Polis, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte evrakla hacizli tır çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte evrakla hacizli tır çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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