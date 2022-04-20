Sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon -2 - Son Dakika
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Sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon -2

20.04.2022 09:57

FATİH'te oturum izinleri iptal edilen yabancılara sahte evraklarla oturma izni belgesi düzenleyen ve resmi evrakta sahtecilik yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

FATİH'te oturum izinleri iptal edilen yabancılara sahte evraklarla oturma izni belgesi düzenleyen ve resmi evrakta sahtecilik yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medyadan paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te faaliyet gösteren danışmanlık şirketinin sosyal medya paylaşım siteleri üzerinden yabancı uyruklu kişilerin, "Reddedilmiş İkamet İzni Başvurusu Bulunan Yabancıların Kendilerine Başvurulması Halinde İkamet İzni Alınacağı" yönünde paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti. Şirkete yönelik inceleme başlatan ekipler, önceki gün şirketin Fatih'te bulunan 2 ayrı adresine baskın düzenledi. Operasyonda, şirket sahibi olduğu öğrenilen Pakistan uyruklu M.S.U. ile şirket çalışanları E.U, H.U, R.C. ile adreste bulunan Pakistan uyruklu K.S. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şirkette yapılan incelemelerde sigortasız işçi çalıştırdığı ve vergi kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilen işyerine 45 bin lira para cezası uygulandı.Gözaltına alınan şüphelilerden E.U, H.U, R.C. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Vergi Kanununa Muhalefet" suçlarından hakkında adli işlem yapılan şirket sahibi M.S.U. ile K.S. sınır dışı işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi.


Sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon -2
Sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon -2
Sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon -2
Sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon -2
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon -2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon -2 - Son Dakika
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