Sahte evrakla Türk vatandaşlığı almaya çalışanlara operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte evrakla Türk vatandaşlığı almaya çalışanlara operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

Sahte evrakla Türk vatandaşlığı almaya çalışanlara operasyon: 12 gözaltı

7 saat önce

Gaziantep merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yabancılara sahte evraklarla evli gibi gösterip Türk vatandaşlığı almaya çalıştıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte evrakla Türk vatandaşlığı almaya çalışanlara operasyon: 12 gözaltı, System.String[]

Gaziantep merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yabancılara sahte evraklarla evli gibi gösterip Türk vatandaşlığı almaya çalıştıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 kişinin kendi bilgileri dışında yabancı uyruklu kişilerle eski tarihlerde yurt dışında evlilik yapmış gibi gösterildiği ve bu evliliklerinin nüfus müdürlüklerince onaylanmasının sağlanarak yabancılara Türk vatandaşlığı alınmaya çalışıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aralarında 3 nüfus personeli ile eski ilçe nüfus müdürünün de yer aldığı 14 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

Gaziantep, İstanbul, Ankara, Hatay, Malatya ve Mardin'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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