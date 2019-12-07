Son Dakika Haberleri: Sahte evraklarla insan kaçakçılığı yapan çeteden 4'ü tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Sahte evraklarla insan kaçakçılığı yapan çeteden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Sahte evraklarla insan kaçakçılığı yapan çeteden 4'ü tutuklandı

7 saat önce

İstanbul'dan Kastamonu'ya yasa dışı yollarla para karşılığı yabancı uyruklu şahısları getirdiği tespit edilen aralarında yabancı uyruklu şahısların da olduğu 12 kişiden 4'ü çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Sahte evraklarla insan kaçakçılığı yapan çeteden 4'ü tutuklandı, System.String[]

İstanbul'dan Kastamonu'ya yasa dışı yollarla para karşılığı yabancı uyruklu şahısları getirdiği tespit edilen aralarında yabancı uyruklu şahısların da olduğu 12 kişiden 4'ü çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.


Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kayıt belgeleriyle insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Türkiye, İran, Suriye ve Irak uyruklu şahıslardan oluşan çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.K., G.B., F.M. ve M.E.A. tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen ise Kastamonu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan Kastamonu'ya düzenledikleri sahte evrak ve belgelerle yabancı uyruklu şahısları para karşılığı getirdiği tespit edilen çeteye yönelik 6 aylık takip sonrasında operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda farklı adreslere ait faturalar, yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş kira kontratları ve dijital materyaller ele geçirildi. - KASTAMONU

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aracına binen genç kızı ormana götürüp tecavüz eden taksiciye 27 yıl hapis
Çatalca'da fabrikada yangın çıktı! Malzemeler cayır cayır yandı Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı Son dakika: Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 19:57:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte evraklarla insan kaçakçılığı yapan çeteden 4'ü tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]