Sahte fiş basarak satan şebeke çökertildi - Son Dakika
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Sahte fiş basarak satan şebeke çökertildi

01.06.2022 03:44
Sahte fiş basarak satan şebeke çökertildi

Sahte fiş basarak satan şebeke çökertildi 1 milyon 720 bin TL değerinde sahte otomasyon fişleriyle basıldılar Kocaeli başta olmak üzere 11 ilde sahte akaryakıt otomasyon fişleri basarak bunları para karşılığında satan şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sahte fiş basarak satan şebeke çökertildi

1 milyon 720 bin TL değerinde sahte otomasyon fişleriyle basıldılar

KOCAELİ - Kocaeli başta olmak üzere 11 ilde sahte akaryakıt otomasyon fişleri basarak bunları para karşılığında satan şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 7 kişi gözaltına alınırken 1 milyon 720 bin TL değerinde toplam 2 bin 576 adet sahte otomasyon fişi ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce mali suçların men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri, bazı şahısların Kocaeli başta olmak üzere 11 ilde sahte akaryakıt otomasyon fişleri basarak bunları para karşılığında sattığını tespit etti. Ekipler Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek şahıslara baskın düzenledi. Operasyonda 7 şahıs gözaltına alınırken 1 milyon 720 bin TL değerinde toplam 2 bin 576 adet sahte otomasyon fişi ve fiş basımında kullanılan yazıcılar ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Akaryakıt, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte fiş basarak satan şebeke çökertildi - Son Dakika


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