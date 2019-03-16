Son Dakika Haberleri: Sahte Gemi Adamı Belgesiyle Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Sahte Gemi Adamı Belgesiyle Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Sahte gemi adamı ve acentecilik belgeleriyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 6 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olmak" ve "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından tutuklandı.

Sahte Gemi Adamı Belgesiyle Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Sahte gemi adamı ve acentecilik belgeleriyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 6 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olmak" ve "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte gemi adamı ve sahte acentecilik belgeleriyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli ve İstanbul'da 11 adrese düzenlediği baskında 10 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan 10 şüpheli tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 6 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olmak" ve "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından tutuklanmasına karar vererek, 4 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest kalmasına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:55 Kaynak: AA

İstanbul, Bakırköy, Gemi Adamı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Bahçelievler'de Panik Yaratan Görüntü: Sosyal Medyadan Tepki Yağdı Atatürk Havalimanı Arazisine Yapılacak Projenin Görseli Ortaya Çıktı Bu Hafta Yatırım Araçlarından En Çok Borsa Kazandırdı Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası İBB'den Konser Açıklaması!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:13:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte Gemi Adamı Belgesiyle Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]