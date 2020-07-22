Sahte güneş gözlüğü uyarısı - Son Dakika

Güneş gözlüklerinin görüntüsü

Güneş gözlüğü takan vatandaşlar

Uzman Doktor Remziye Beyazıt'ın açıklaması Sahte güneş gözlüğü uyarısı

BATMAN (AA) – Batman Bölge Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları uzmanı Remziye Beyazıt, sahte güneş gözlüklerinin göz hastalıklarında artışa neden olduğunu söyledi.

Beyazıt, güneş gözlüğü kullanmanın göz sağlığı açısında büyük önem taşıdığını söyledi.

Güneş gözlüğünün bir süs veya aksesuar olmadığına dikkat çeken Beyazıt, iyi bir güneş gözlüğünün hem göz çevresi cildini, hem gözün ön tabakasını ayrıca göz korneası, göz lensi ve göz retinasını koruduğunu kaydetti.

Güneşten gelen zararlı ışınların kanser ve yaşa bağlı sarı nokta hastalığı gibi daha birçok hastalığa neden olduğunu ifade eden Beyazıt, yaz mevsiminde güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini vurguladı.

Güneş gözlüğü alırken markalı ve garantili olmasına dikkat edilmesini isteyen Beyazıt, "Güneş gözlüğü alırken gözlüğün garantisinin olmasına özen göstermeliyiz. Güneş gözlüklerinin saplarında yazan CE harfleri Avrupa standartlarına uygunluğunu gösterir. Mutlaka bunun olup olmadığını kontrol etmeliyiz." dedi.

Sahte güneş gözlüklerinin kısa ve uzun vadede yol açabileceği sorunlara ilişkin de bilgi veren Beyazıt, "Standartlara uygun olmayın bir güneş gözlüğü kullandığınızda güneşin bütün zararlı ışınları gözünüze etki edecektir. Kişi korunduğunu zannedecek ancak hiçbir korunma sağlamayacak ve zamanla göz çevresindeki ciltte yaşlanma, kırışma ve kansere kadar giden durumlar olabilir. Görmeye karşı bozukluklar meydana gelebilir." ifadelerini kullandı.