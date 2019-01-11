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Sahte Hakim Savcılar, Hakim Karşısında

8 dakika önce

Sahte hakim savcılar, hakim karşısında Onlarca insanı yüz binlerce lira dolandıran çetenin üyeleri yakalandıBURSA - Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri telefonda kendini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan, vatandaşları terör örgütleri ile korkutarak dolandıran çeteye mensup...

Sahte hakim savcılar, hakim karşısında
Onlarca insanı yüz binlerce lira dolandıran çetenin üyeleri yakalandı

BURSA - Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri telefonda kendini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan, vatandaşları terör örgütleri ile korkutarak dolandıran çeteye mensup 5 kişiyi gözaltına aldı. Sahte hakim savcılar, emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıktı.
Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son yıllarda çok sayıda vatandaşı, kendini savcı, hakim, polis olarak tanıtıp terör örgütleriyle korkutarak dolandıran çetenin peşine düştü. Yapılan çalışmalardan çete üyesi oldukları tespit edilen H.K, H.Ş, A.D, İ.A. ve B.T. isimli 5 şahsa ulaşan siber polisi, bu şahısları uzun süre teknik takibe aldı. Takiplerin sonucunda Şanlıurfa'da oldukları tespit edilen 5 kişi, Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından haklarında çıkarılan yakalama kararı sonrası yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için Şanlıurfa'dan Bursa'ya getirildi. Şahıslardan biri emniyetteki ifadesinde yaptıklarının hepsini itiraf etti. Onlarca insanı yüz binlerce lira dolandırdıklarını itiraf eden ve emniyetteki işlemleri biten şahıslar adli makamlara sevk edildi. Sahte hakim savcıların, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Bursa, 3. Sayfa
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