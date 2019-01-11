Sahte Hakim ve Savcılar Adliyede
29 dakika önce
BURSA'da kendilerini telefonda 'hakim' ve 'savcı' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 kişilik çete çökertildi.
BURSA'da kendilerini telefonda 'hakim' ve 'savcı' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 kişilik çete çökertildi. Sahte hakim ve savcılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede gerçek hakim ve savcıların önüne çıktı. Bursa
Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şube ekipleri, yurt genelinde ve Bursa'da telefonda kendilerini 'hakim' ve 'savcı' olarak tanıttıktan sonra aradıkları kişileri 'terör örgütüne isminiz karıştı' yalanıyla korkutarak dolandıran kişilerin bulundukları illerdeki adreslerini tespit ederek baskın düzenledi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda çete üyesi oldukları öğrenilen A.D., İ.A, H.K., H.Ş., ve B.T isimli şüphelilere ulaşan polis, şüphelileri teknik takibe aldı. Şüphelilerin Şanlıurfa
'da olduklarını tespit eden polis, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca haklarında çıkarılan yakalama kararı sonrası gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şanlıurfa'dan Bursa'ya getirilen 5 kişinin emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. Suçlarını itiraf eden ve emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:59 Kaynak: DHA
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