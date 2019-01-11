Son Dakika Haberleri: Sahte Hakim ve Savcılar Adliyede (2)

Sahte Hakim ve Savcılar Adliyede (2)

41 dakika önce

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ SERBESTKendilerini telefonda 'hakim' ve 'savcı' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede, gerçek hakim ve savcıların önüne çıktı.

Sahte Hakim ve Savcılar Adliyede (2), System.String[]
1 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ SERBEST

Kendilerini telefonda 'hakim' ve 'savcı' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede, gerçek hakim ve savcıların önüne çıktı. 5 şüpheliden Başak Tiryakioğlu (26) Başak Tiryakioğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D., İ.A,  H.K., H.Ş. ve B.T  isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:22 Kaynak: DHA

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