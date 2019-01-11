Sahte Hakim ve Savcılar Adliyede (2)
41 dakika önce
1 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ SERBESTKendilerini telefonda 'hakim' ve 'savcı' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede, gerçek hakim ve savcıların önüne çıktı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ SERBEST
Kendilerini telefonda 'hakim' ve 'savcı' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede, gerçek hakim ve savcıların önüne çıktı. 5 şüpheliden Başak Tiryakioğlu (26) Başak Tiryakioğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D., İ.A, H.K., H.Ş. ve B.T isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:22 Kaynak: DHA
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