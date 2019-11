Sahte hakimden savunma

Adana'da N.O. adlı kadının hakim sanarak sevgili olduğu ve kendisini dolandırıp darp ettiğini iddia ettiği Y.E.A., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben mağdur oldum. Sakallı hakim mi olur. Ben tekstil işiyle uğraşıyorum kendisi beni maddi olarak kullandı" dedi.

İddiaya göre, 1 çocuk annesi 41 yaşındaki ev hanımı N.O., eşinden boşandıktan sonra 2016 yılında sosyal medya üzerinden evli ve 1 çocuk babası tekstil işiyle uğraşan Y.E.A. (32) ile tanıştı. N.O. ile Y.E.A. 1 buçuk yıl flört ettikten sonra tartışarak ayrılmaya karar verdi. Çift ayrıldıktan sonra N.O. ayrıldığı Y.E.A.'nın kendisini hakim olarak tanıttığından dolayı çıktıklarını, ayrıldıktan sonra ise sürekli tehditler alıp bir türlü kurtulamadığını iddia etti.

"EŞİMDEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM"

Y.E.A., basında çıkan haberler üzerine hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Y.E.A, evli olduğu halde N.O. ile ilişki yaşadığından dolayı pişman olduğunu söyledi. Y.E.A., "Eşimden çok özür diliyorum. Bir hatadır. İnsanoğlu hata yapar. Böyle bir insanla görüştüğüm için çok pişmanım. Beni sürekli maddi amaçla çıkarlarıyla kullandı. 1 buçuk yıl içerisinde 150 bin ila 200 bin lira arasında para harcadım. Bir fondöteni 500 lira. Evindeki yiyecekleri ben aldım. Arabasının kasko ve sigortasını ben yaptırdım. Bu kadının vergi borcunu ben ödedim. Hesabına para yolladım" diye konuştu.

"CÜBBELİ FOTOĞRAFLA MAĞDURUM"

Y.E.A., N.O. ile tanıştığında hakim olduğunu söylemediğini belirterek, "Eşimin önünü keserek ona boşanması yönünde konuşmuştur. Eşim ifade verecektir. Ksinlikle hakimim demedim. Hayatınızda saçlı, sakallı ve ayakta olan hakim var mıdır. Abim ve kız kardeşim avukat. Katiplik yaparken adliyede memur arkadaşımdan rica ettim ve şaka masadıyla cübbe giyip çekildim. Bu fotoğrafı mahkemeye sundu ve hakim bile gülüp 'Sakallı hakim gördün mü kızım?' dedi. Bunu kullanarak beni mağdur etti" ifadelerini kullandı.

"YANINA YAKLAŞMADAN POLİS GELDİ"

N.O. ile 4 davadan dosyalarının sürdüğünü kaydeden Y.E.A., daha sonra şunları söyledi:

"Uzaklaştırma kararı alıp benim olduğum mekanı basıyor. Bunları hep belgeleyeceğim. 3 davada ben şüpheliyim ama birinde evimin önünden geçti diyor ancak kamera kaydı yok. Diğerinde Cuma mesajı göndermişim. Diğeri ise Whatsapp üzerinde yanlışlıkla arama yaptım dava bunlar. Geçen hafta ise beni yanına çağırdı ve gittim. Ben gittiğimde daha yanına yaklaşmadan polisler geldi."

Y.E.A. can güvenliği olmadığını da söyleyerek, "Sahte hakim kaçıyor diye haberler çıktı ancak elektronik kelepçeyi ben kendim talep ettim. O dilekçemi de sunacağım. Benim can güvenliğim yok o kadının başına bir şey gelse ben ne yapacağım" dedi.

