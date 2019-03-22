Sahte Hasta Girişi ile Devleti Dolandıranlara Operasyon: 4 Tutuklama
1 saat önce
ŞANLIURFA'da, hasta muayene etmedikleri halde sahte hasta girişi yaparak devletten haksız kazanç elde eden özel hastanelere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında hastane yöneticileri ve doktorların da bulunduğu 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
ŞANLIURFA'da, hasta muayene etmedikleri halde sahte hasta girişi yaparak devletten haksız kazanç elde eden özel hastanelere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında hastane yöneticileri ve doktorların da bulunduğu 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son aylarda bazı özel hastanelerin, hastaneye gelen hastaların T.C. kimlik numaralarını alıp tedavi görmüş gibi göstererek devletten haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen hastanelere operasyon düzenleyen ekipler, aralarında hastane yöneticileri ve doktorların da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Şanlıurfa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:56 Kaynak: DHA
İstanbul'da Eylem Hazırlığındaki 2 Terörist Yakalandı
Diyarbakır'daki Feci Kaza Kamerada! Alt Yola Uçtular
ABD'den Çok Önemli Suriye ve DEAŞ Açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, 2 Bin 500 Kadın Polis Alınacağını Açıkladı