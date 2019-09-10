Son Dakika Haberleri: Sahte hesabın 'ay' mesajını paylaşan hintli politikacı alay konusu oldu
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Sahte hesabın 'ay' mesajını paylaşan hintli politikacı alay konusu oldu

1 saat önce

Hintli oyuncu ve politikacı Hema Malini, Hindistan Uzay Araştırma Kurumu'nu (ISRO) taklit eden sahte bir hesaptan paylaşılan "Ay'ın güney kutbuna inen ilk ülke olduk" mesajı retweet (tekrar paylaşım) yapınca ülkede alay konusu oldu.

Sahte hesabın 'ay' mesajını paylaşan hintli politikacı alay konusu oldu, System.String[]
Hintli oyuncu ve politikacı Hema Malini, Hindistan Uzay Araştırma Kurumu'nu (ISRO) taklit eden sahte bir hesaptan paylaşılan "Ay'ın güney kutbuna inen ilk ülke olduk" mesajı retweet (tekrar paylaşım) yapınca ülkede alay konusu oldu. Kullanıcılar, "bir siyasetçi nasıl bu kadar gelişmelerden habersiz olabilir" diye yorumlar yaptı.
Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO) adına açılmış sahte bir hesap, Hindistan'ın Ay'ın güney kutuplarına gönderdiği uzay aracı Chandrayaan-2'nin inişine dair, "Ay'ın güney kutuplarına iniş yapan ilk ülkeyiz. ISRO ekibine büyük tebrikler" mesajını yayınladı.

Hintli oyuncu ve politikacı Hema Malini de bu mesajı takipçileri ile paylaşınca ülkede alay konusu oldu. Kullanıcılar, bir politikacı olarak Malini'nin sosyal medyada daha dikkatli paylaşımlar yapması gerektiğini savundu.
RESMİ KURUM AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan, ISRO resmi hesabından yayımladığı açıklamada; ISRO Başkanı Kailasavadivoo Sivan adına sosyal medya hesapları açıldığını, Sivan'ın herhangi bir sosyal medya platformunda hesabının olmadığını ve bu hesaplardan paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, ISRO'nun resmi sosyal medya hesap linklerine yer verildi.
Ayrıca ISRO, bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Chandrayaan-2'nin iniş modülü Vikram'ın yerinin tespit edildiğini ancak henüz irtibata geçilemediğini bildirdi.


Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:33 Kaynak: DHA
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