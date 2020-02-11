Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler - Son Dakika

Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler

9 dakika önce

Tokat Valiliğinin sosyal medya hesapları taklit edilerek il genelinde okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği ilan edildi. Birçok medya kuruluşu sahte hesapla yapılan paylaşımı gerçek sanarak yayın organlarına taşıyınca Valilikten yalanlama geldi.

Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler, System.String[]

Tokat Valiliğine ait sosyal medya hesapları, valilik logosu kullanılarak benzer hesap isimleri ile taklit edildi. Taklit hesapta il genelindeki tüm okullarda kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği paylaşıldı. Birçok medya kuruluşu ve internet sitesinin de durumu haberleştirmesiyle birlikte Tokat Valiliği tarafından eğitime il genelinde ara verildiğine dair haberlerin asılsız olduğu bilgisi paylaşıldı.

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Tokat'ta 12 Şubat 2020 Çarşamba günü için gerçekten eğitime ara verilen yerler ise Turhal, Yeşilyurt ve Artova ilçelerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ve Zile ilçe genelindeki tüm okullar olduğu bilgisi paylaşıldı.

İşte sahte hesapla yapılan o paylaşım:

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:16 
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