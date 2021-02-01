Sahte hesaplarla 39 ilde 80 kişiyi dolandırdılar - Son Dakika

Sahte hesaplarla 39 ilde 80 kişiyi dolandırdılar

Ucuz oto yedek parçası satıyoruz diyerek dolandırdılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te, sahte sosyal medya hesabı kurarak 'oto yedek parça satış' dolandırıcılığı yapan 14 şüpheli eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Şimşek Kardeşler olarak kendilerini tanıtan M.Ş ve İ.H.Ş sosyal medya aları üzerinden kurdukları sahte hesaplarla 39 ilde 80 kişiyi ucuz oto yedek parçası satmak vadiyle dolandırdı. Şüpheliler mağdurlardan tahsil ettikleri ücretlerden sonra hesabı kapatarak kayıplara karıştılar. Emniyet yapılan şikayetler üzerine başlattığı çalışma sonucu kimlikleri belirlenen M.Ş ve İ.H.Ş'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucu sosyal medya hesaplarını kuran ve yöneten 14 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler ikametlerine yapılan eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

"Yaparken yanımdamıydı"

Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye çıkartılmasını takip eden gazeteciler 'Neden yaptınız' sorusuna 'Yaparken yanımdamıydın' diye cevap verdi. Süpehlileri adlieyedeki işlemleri devam ediyor.