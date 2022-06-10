Sahte heykellerle 8 milyon dolarlık uyuşturucu sevkiyatına baskın - Son Dakika
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Sahte heykellerle 8 milyon dolarlık uyuşturucu sevkiyatına baskın

10.06.2022 13:11
Sahte heykellerle 8 milyon dolarlık uyuşturucu sevkiyatına baskın

Tayland'ın Laem Chabang kentindeki limanda sahte Moai heykellerinin içinde piyasa değeri 240 milyon Tayvan Doları (8 milyon ABD Doları) olan 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Tayland'ın Laem Chabang kentindeki limanda sahte Moai heykellerinin içinde piyasa değeri 240 milyon Tayvan Doları (8 milyon ABD Doları) olan 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuların Tayvan'a gönderilmek üzere hazırlandığı öğrenilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Tayland polisi, Laem Chabang kentindeki limanda bulunan heykellerden şüphelenerek lojistik şirketinin deposuna baskın gerçekleştirdi. Operasyonda "sanat sergileri" olarak etiketlenen 6 sahte Moai heykeli bulan polis, yapılan inceleme sonucunda heykelin içindeki çay poşetlerinde Tayvan'a gönderilmeye hazır halde toplam 200 kilogram ağırlığında metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi. Tayland Narkotikle Mücadele Bürosu (NSB), Tayvan Kriminal Soruşturma Bürosu (CIB) ve Tayvan Ulusal Polis Teşkilatı iş birliğinde yürütülen operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 240 milyon Tayvan Doları (8 milyon ABD Doları) olduğu belirtildi.

Olayla ilgili Taylandlı 1 kişi tutuklanırken, polis uyuşturucu kaçakçılığının ana organizatörlerini aramaya devam ediyor.

Tayland, içinde Myanmar ve Laos'un da bulunduğu "Altın Üçgeni" içinde yer alıyor. Bu bölgede her yıl milyonlarca dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı biliniyor. - BANGKOK

Sahte heykellerle 8 milyon dolarlık uyuşturucu sevkiyatına baskın
Sahte heykellerle 8 milyon dolarlık uyuşturucu sevkiyatına baskın
Sahte heykellerle 8 milyon dolarlık uyuşturucu sevkiyatına baskın
Sahte heykellerle 8 milyon dolarlık uyuşturucu sevkiyatına baskın

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tayland, Tayvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte heykellerle 8 milyon dolarlık uyuşturucu sevkiyatına baskın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte heykellerle 8 milyon dolarlık uyuşturucu sevkiyatına baskın - Son Dakika
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