Akrabasını taciz eden sahte hocayı polis kalabalığın elinden zor kurtardı - Son Dakika

Akrabasını taciz eden sahte hocayı polis kalabalığın elinden zor kurtardı

Son Güncelleme: 31.08.2023 20:06

Esenler'de bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazınca dolandırıcılık suçundan hapis cezası alan sahte hoca Burak Dalğali, bu kez taciz iddiasıyla gündeme geldi. Aynı apartmanda oturan akrabası 22 yaşındaki Bahar E.'yi taciz ettiği öne sürülen Dalğali, linç edilmek istendi. Sahte hoca yoğun güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı.

Esenler'de daha önce bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazmasıyla gündeme gelen sahte hoca Burak Dalğali, bu kez akrabası olan genç kızı taciz iddiasıyla linç edilmek istendi. Geniş güvenlik önlemleri altında gözaltına alınan sahte hoca emniyete götürüldü.

DAHA ÖNCE DE DOLANDIRICILIKTAN CEZA ALMIŞTI

Esenler'de kendisini hoca olarak tanıtan, eşleri ile arası kötü olan kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandıran Burhan Dalğali, dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 820 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Ancak mahkeme sanığın sabıkasız oluşu ve mahkemede bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Sahte hoca, akrabasını taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istendi

SAHTE HOCAYA LİNÇ GİRİŞİMİ

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan da yargılanan Burhan Dalğali'nin bu kez aynı apartmanda oturan akrabası Bahar E.'yi taciz ettiği iddia edildi. İddiaya göre Dalğali evine çıkmak isteyen Bahar E. ile apartmanda karşılaştı. Merdiven boşluğunda fiziksel tacizde bulunan Dalğali Bahar E.'yi tadilatta olan boş daireye çekmeye çalıştı. Elindeki çakıyla Dalğali'yi yaralayarak kurtulan Bahar E. polis ve akrabalarına haber verdi. Toplanan kalabalık Burhan Dalğali'yi linç etmek istedi, taş atarak evinin camlarını kırdı. Dalğali olay yerine gelen polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasıyla gözaltına alınabildi.

"MERDİVENLERDEN ÇIKARKEN TACİZ ETMİŞ"

Mahalle sakinlerinden Fatma Yalçın, "Kız merdivenlerden evine çıkarken yakalamış kızı, taciz etmiş, öpmüş. Kız bağırarak aşağıya indi, polisi aradı. Kardeşini de aradı. Kardeşi geldiğinde ona durumu anlattı. Kardeşi yukarı çıktı ama adam kapıyı açmadı. Daha sonra aşağıya inip cama taş attı 'Çık,' dedi. Sonra polisler geldi burada büyük bir olay oldu. Adamı polisler önlem alarak çıkarttı. Burada toplanan halk onu eline geçirseydi affetmezlerdi. Tacize uğrayan kızın kardeşi, 'Sen taciz suçundan ceza aldın 3 ay yatıp çıktın, yırttın yine mi böyle bir işe kalkışıyorsun' dedi. Hepimizin çoluğu, çocuğu, torunu var. Korkuyoruz. İyi ki o kız büyüktü kendini kurtarabildi, ya kendisini savunamayacak biri olsaydı Bir kız çocuğu erkek çocuğu olsaydı ne olacaktı Böyle insanlar sokakta dolaşmamalı" ifadelerini kullandı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Sevgi Aksoy ise, "Adam zaten cinci hoca şeklinde tacizciymiş. Cin çıkaracağım diye genç kadınları taciz ediyormuş" dedi. Polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle Dalğali'nin yaşadığı binanın önünde bekleyişini sürdürüyor. Burhan Dalğali ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Esenler, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akrabasını taciz eden sahte hocayı polis kalabalığın elinden zor kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akrabasını taciz eden sahte hocayı polis kalabalığın elinden zor kurtardı - Son Dakika
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