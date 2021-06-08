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Sahte hoca Burhan Dalğali hakkında savcı 9 yıla kadar hapis istedi - Son Dakika

Sahte hoca Burhan Dalğali hakkında savcı 9 yıla kadar hapis istedi

08.06.2021 19:58

Sahte hoca Burhan Dalğali hakkında savcı 9 yıla kadar hapis istedi Esenler'de evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve bir kadının vücuduna yazı yazdığı videosuyla sosyal medyada tanınan sahte hoca Burhan Dalğali hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

Sahte hoca Burhan Dalğali hakkında savcı 9 yıla kadar hapis istedi

İSTANBUL - Esenler'de evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve bir kadının vücuduna yazı yazdığı videosuyla sosyal medyada tanınan sahte hoca Burhan Dalğali hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

Esenler'de dini nikahları düşen eşlerin evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen ve bir kadının vücuduna yazı yazdığı videosunun sosyal medyaya düşmesiyle tanına sahte hoca Burhan Dalğali, hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Burhan Dalğali'nin avukatı katıldı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki ve sanık ifadeleri, bilirkişi raporu, kolluk tutanağı ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın kendisini imam hatip lisesi mezunu olduğunu belirterek, dini kisveleri kullandığına yer verdi. Dini nikahları düştüğü düşüncesiyle kendisine başvuran Ebubekir ile Sema Nur çiftinden 3 bin 200 TL para aldığı belirtilirken, bu parayı müştekilerin hesabına yatırdığı ve makbuzunu da mahkemeye sunduğu anlatıldı. Mahkemeye sunulan CD görüntülerinde kimliği tespit edilemeyen bir kadına yönelik dini duyguları kullanarak cinsel birliktelik yaşadığına değinildi.

Savcı sanık Burhan Dalğali hakkında, 'zincirleme olarak dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' ve 'tekke ve zaviyelerle türbeleri seddine ve türbedarlıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair kanun'a muhalefet' suçlarından 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu. Mahkeme, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Burhan Dalğali'nin müşteki Ebubekir B. ve Sena B.'nin dini nikahlarını tazelemek için 3 bin 200 lira para aldığı kefaret parası istediği anlatıldı. İddianamede sanığın parayı aldığında mağdur Sena B.'ye "Ayrı odanız var mı eşinle baş başa görüşmemiz lazım" şeklinde talepte bulunduğu, müştekilerin ayrı odaları olmadığını söylediğinde ise sanık Dalğali'nin evden ayrıldığı ifade edildi. İddianamede Dalğali hakkında 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca Dalğali hakkında '677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet' suçundan 3 aydan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Sahte hoca Burhan Dalğali hakkında savcı 9 yıla kadar hapis istedi
Sahte hoca Burhan Dalğali hakkında savcı 9 yıla kadar hapis istedi
Sahte hoca Burhan Dalğali hakkında savcı 9 yıla kadar hapis istedi
Sahte hoca Burhan Dalğali hakkında savcı 9 yıla kadar hapis istedi

Cumhuriyet Savcısı, Dolandırıcılık, Esenler, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte hoca Burhan Dalğali hakkında savcı 9 yıla kadar hapis istedi - Son Dakika


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