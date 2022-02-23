Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi - Son Dakika
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Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi

23.02.2022 10:27
Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi

MUĞLA'da, polisin 2 ilde eş zamanlı düzenlediği sahte içki operasyonunda uçaksavar mermisi ele geçirildi.

MUĞLA'da, polisin 2 ilde eş zamanlı düzenlediği sahte içki operasyonunda uçaksavar mermisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla ve İzmir'de sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin dün sabah evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şişe sahte alkol, 30 litre el yapımı votka, 15 litre el yapımı viski, 20 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan su motoru, 1 alkolmetre, 8 bin içki şişesi etiketi, 7 alkol aroması,  270 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 32 tabanca mermisi, 1 uçaksavar mermisi ve 1 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E., K.E., M.Ş. VE C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi
Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi
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Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Alkol, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi - Son Dakika


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