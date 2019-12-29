Sahte içki dolu bidonları toprağa gömmüşler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte içki dolu bidonları toprağa gömmüşler - Son Dakika

Sahte içki dolu bidonları toprağa gömmüşler

6 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki 6 mahallede, jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sahte içki dolu bidonları toprağa gömmüşler, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki 6 mahallede, jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, büyük bölümü bidonlar içinde toprağa gömülü, 4 bin 364 litre sahte içki ele geçirildi.

İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri, Salihli'nin Bağcılar, Kabazlı, Mersindere, Beylikli, Kapancı ve Çukuroba mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği kararı ile bu mahallelerdeki toplam 14 ev, depo ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda büyük bölümü toprağa gömülü olan, sahte olduğu belirlenen 3 bin 250 litre şarap ve 1115 litre rakı, içki üretiminde kullanılan 10 damıtma düzeneği, 3 kilo anason ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen sahte içki ve malzemelere el koyulurken, 14 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte içkiler, yediemin olarak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 14 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Jandarma, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız
Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza Yılbaşında güvenliği 317 bin 121 polis ve jandarma personeli sağlayacak Denizli'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
19:32 İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (1) - Son Dakika
19:30 Zincirleme kazada otomobilden fırladı, o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi - Son Dakika
19:30 Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüştü - Son Dakika
19:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile telefonda görüştü - Son Dakika
19:15 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika
18:59 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 19:33:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte içki dolu bidonları toprağa gömmüşler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]