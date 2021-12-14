Erzincan merkezde alkol koması nedeniyle 4 kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesine rağmen Halil Başer (72), hayatını kaybederken, A.G. de yoğun bakımda tedavi altına alındı.
A.G'nin görme yetisini kaybettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Hastanede kaldırılan Y.A ve K.B'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Sahte içki içen 4 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise kör oldu - Son Dakika