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Sahte içki içen 4 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise kör oldu - Son Dakika

Sahte içki içen 4 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise kör oldu

14.12.2021 21:53

Erzincan'da sahte içkiden zehirlendiği için hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan ve durumu ağır olan bir kişi ise görme yetisini kaybetti.

Erzincan merkezde alkol koması nedeniyle 4 kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesine rağmen Halil Başer (72), hayatını kaybederken, A.G. de yoğun bakımda tedavi altına alındı.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

A.G'nin görme yetisini kaybettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Hastanede kaldırılan Y.A ve K.B'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Sahte içki içen 4 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise kör oldu

Araştırma, Erzincan, Alkol, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte içki içen 4 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise kör oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte içki içen 4 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise kör oldu - Son Dakika
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