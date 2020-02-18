Sahte içki için üretilen, sahte etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte içki için üretilen, sahte etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Sahte içki için üretilen, sahte etil alkol ele geçirildi

7 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda sahte içki yapımında kullanmak için üretilen ve 1 tonu şişelenmiş yaklaşık 1.5 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

Sahte içki için üretilen, sahte etil alkol ele geçirildi, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda sahte içki yapımında kullanmak için üretilen ve 1 tonu şişelenmiş yaklaşık 1.5 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı semtindeki bir depoda, sahte içki yapımında kullanılmak üzere üretilen etil alkol bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 tonu şişelenmiş, yaklaşık 1.5 ton sahte etil alkol, 1000 şişe ve 500 etiket ele geçirdi. Sahte etil alkollerin bir kısmı da deponun yakınında park halinde olan bir minibüste ele geçirildi. Söz konusu minibüse de el konuldu. Sahte içki üretiminde kullanılan etil alkolün de sahtesinin üretilmesi, şaşkınlık yarattı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyete götürüldü.


İzmir Emniyet Müdürlüğü, Bornova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:58 Kaynak: DHA
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