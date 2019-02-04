Son Dakika Haberleri: Sahte İçki İçtikleri İddia Edilen İki Kişi Hayatını Kaybetti

Sahte İçki İçtikleri İddia Edilen İki Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde evde yaptıkları içkiyi için iki kişi hayatını kaybetti.

Sahte İçki İçtikleri İddia Edilen İki Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde evde yaptıkları içkiyi için iki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet O. ve Oktay H, cumartesi günü evde içki içti. Ahmet O'nun evinde alkollü içecek yapma düzeneği olduğu iddia edilirken, alkol alan iki kişi ertesi gün mide bulantısı ve çeşitli şikayetler ile Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavilerine başlanan iki kişi sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:23 Kaynak: İHA

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