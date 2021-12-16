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Sahte içki imalathane ve dopalarına şok baskın - Son Dakika

Sahte içki imalathane ve dopalarına şok baskın

16.12.2021 08:51

Sahte içki imalathane ve dopalarına şok baskınGAZİANTEP Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenerek 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sahte içki imalathane ve depolarına şok baskınlar düzenlendi.

Sahte içki imalathane ve dopalarına şok baskın

GAZİANTEP Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenerek 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sahte içki imalathane ve depolarına şok baskınlar düzenlendi. Nizip ve Şahinbey ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 57 şişe sahte içki, 14 litre dökme içki, 583 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aldıkları sahte içkiden zehirlenen 10 kişiden 3'nün hayatını kaybetmesinin ardından yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içkilere yönelik operasyonlar hız kazandı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise tedavi gördüğü olayın hemen yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlçede iki ayrı adrese düzenlenen baskında 2 kişi daha gözaltına alınırken 583 adet gümrük kaçağı ve bandrolsüz kaçak içki ile 10 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda ise sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir iş yeri ve eve baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 57 şişe sahte içki, 16 litre dökme içki, 750 adet etiket, 214 adet boş şişe, 50 adet kapak, 1 litre anason, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Sahte içki imalathane ve dopalarına şok baskın
Sahte içki imalathane ve dopalarına şok baskın
Sahte içki imalathane ve dopalarına şok baskın
Sahte içki imalathane ve dopalarına şok baskın

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte içki imalathane ve dopalarına şok baskın - Son Dakika


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