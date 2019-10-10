Son Dakika Haberleri: Sahte içki imalathanelerine operasyon
Son Dakika Güncel Sahte içki imalathanelerine operasyon

Sahte içki imalathanelerine operasyon

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen iki evde satışa hazır 190 litre ile yapım aşamasında bin 300 litre sahte rakı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen iki evde satışa hazır 190 litre ile yapım aşamasında bin 300 litre sahte rakı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki iki ayrı evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, satışa hazır 190 litre ile yapım aşamasında bin 300 litre sahte rakı ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili şüpheliler H.C. ve H.K'yi gözaltına aldı, sahte içkileri de imha etti.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte içki imalathanelerine operasyon

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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