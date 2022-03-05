SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVE BASKIN: 4 GÖZALTI - Son Dakika

ADANA'da, polisin baskın yaptığı evde satışa hazır 134 şişe sahte içki, 610 litre etil alkol, 19 içki kiti, 17 bin 350 sahte bandrol ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'ndeki evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Adrese baskın düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada; satışa hazır 134 şişe sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 610 litre etil alkol, 19 içki kiti, 17 bin 350 sahte bandrol, 18 bin 940 şişe ve kapak ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.