Sahte İçki İmalathanesine Operasyon
2 saat önce
Gaziantep'te sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 bin 229 litre sahte içki, 90 litre etil alkol, 3 litre anason, 3 fiber tank ile çok sayıda etiket, boş şişe, kapak ve alkol karıştırma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:34 Kaynak: AA
Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak
Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Belediyeler 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek
MHP'li Vekilden, Arınç'a Ağır Sözler: Sen ve Vatan Haini Hocan İçin Beka Sorunu Yok
Brexit İçin Son 22 Gün