Son Dakika Haberleri: Sahte İçki İmalathanesine Operasyon

Sahte İçki İmalathanesine Operasyon

2 saat önce

Gaziantep'te sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 bin 229 litre sahte içki, 90 litre etil alkol, 3 litre anason, 3 fiber tank ile çok sayıda etiket, boş şişe, kapak ve alkol karıştırma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:34 Kaynak: AA

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