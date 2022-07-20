Sahte içki imalatı yapan şebekelere KOM'dan operasyon: 32 kişi gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanlarından ve hurdalardan boş alkol şişelerini toplayarak, merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız yerlerde içki imalatı yaparak, sahte bandrol ve etiketlerle büfelere ve eğlence mekanlarına dağıtmak isteyen şebekeye yönelik uzun süreli teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda düğmeye bastı.

LİTRELERCE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Urla, Karabağlar, Buca, Konak, Karşıyaka ve Bornova ilçelerinde bulunan 13 ikamet, 5 depo, 3 iş yeri, 11 araç ve 1 barakada yapılan aramalarda; 130 litre sahte rakı, 40 litre sahte votka, 193 litre sahte açık içki, 505 şişe sahte içki, 582 litre sahte etil alkol, 20 bin 782 adet taklit bandrol ve etiket, 10 bin 783 adet boş şişe, 8 bin 135 şişe kapağı ve kapüşon, 5 adet plastik tank, 115 adet gümrük kaçağı puro, 17 paket gümrük kaçağı sigara, 73 adet sigara sarma kağıdı, bin 136 adet içki yapımında kullanılan aroma, 179 adet sahte cinsel içerikli ürün, 4 adet alkolmetre ve 4 adet huni, yaklaşık 15 gram esrar maddesi ve 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 32 şüpheliye adli işlem yapılırken, 4 şüphelinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.