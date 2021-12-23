Sahte içki kabusu devam ediyor! 17 şehirde 79 kişi hayatını kaybetti! - Son Dakika

Türkiye'de Aralık ayı içerisinde sahte içki tüketimi nedeniyle ölümlerde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşanan ölümlere ilişkin haberler bir çok ilden gelmeye devam ediyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Aralık ayı içerisinde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 şehirde toplam 79 kişi hayatını kaybetti.

İşte ölümlerin yaşandığı iller;

İstanbul: 30

Gaziantep: 6

Antalya: 6

Çorum: 5

Sivas: 5

Mersin: 4

Kahramanmaraş: 4

Afyonkarahisar: 3

Tekirdağ: 3

Erzincan: 2

Yalova: 2

Kocaeli: 2

Ordu: 2

Zonguldak: 2

Şanlıurfa: 1

Ankara: 1

Adıyaman: 1