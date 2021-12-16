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'Sahte içki kalıcı hasarlar bırakıp, öldürüyor' - Son Dakika

'Sahte içki kalıcı hasarlar bırakıp, öldürüyor'

16.12.2021 10:42
'Sahte içki kalıcı hasarlar bırakıp, öldürüyor'

TEKİRDAĞ'da, 12 kişinin yaşamını yitirdiği sahte içkiden zehirlenenlerin tedavi edildiği Çorlu Devlet Hastanesi'nin Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.

TEKİRDAĞ'da, 12 kişinin yaşamını yitirdiği sahte içkiden zehirlenenlerin tedavi edildiği Çorlu Devlet Hastanesi'nin Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, yılbaşı öncesi uyarıda bulunarak, "Sahte alkol kullanımı görme bozukluğu, kalıcı görme fonksiyonlarında kayıp, böbrek, karaciğer ve bilinçsel fonksiyonlarda bozulma ile şuur kaybına sebebiyet verebiliyor" dedi.

Çorlu ilçesinde, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 32 kişi zehirlendi. Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ile eşi Levent Engin, Hasan Nişancı, Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman yaşamını yitirdi, 19 kişi de tedavileri tamamlanıp taburcu edildi; 1 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Yılbaşı öncesi son günlerde, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde piyasaya sahte içkiler sürülürken, hayatını kaybedenler oldu. İçişleri Bakanlığı'nın, yeni yıl öncesi ülke genelinde piyasaya sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik başlattığı 'Zehir' operasyonu ise sürüyor.'ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARICI'Çorlu'da sahte içkiden zehirlenenlerin tedavilerinin yapıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nin Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Doğan, yılbaşı nedeniyle alınan içkilere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, kesinlikle sahte içki kullanılmaması uyarısında bulundu. Sahte içkinin vücutta kalıcı hasarlar bıraktığını kaydeden Doğan, "Sahte alkol kullanımı, geri dönüşü olmayan sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Temmuz, haziran aylarında bunun bir örneğini biz kendi hastanemizde yaşadık. 12 vatandaşımızı da maalesef sahte alkol kullanımına kurban verdik. Sahte alkol kullanımı görme bozukluğu, kalıcı görme fonksiyonlarında kayıp, böbrek fonksiyonlarında bozulma, karaciğer fonksiyonlarında bozulma, bilinçsel fonksiyonlarda bozulma ve şuur kaybına sebebiyet verebilmektedir. Vatandaşlarımızın sahte alkol kullanımı konusunda dikkatli olmalarını, kullandığı alkolün menşesini sorgulamalarını öneriyoruz. Bu minvalde şüpheleri varsa zaman kaybetmeden en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını ve sahte alkol kullanmış olabilecekleri olasılığını hekimleriyle paylaşmalarını istiyoruz. Erken müdahale hayat kurtarıcı olmaktadır" dedi.'KARACİĞER YETMEZLİĞİNE NEDEN OLUYOR'

Haziran ve temmuz aylarında Çorlu'da sahte içkiden hastaneye 32 kişinin geldiğini ve 12'sinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Doç. Dr. Doğan, "Sahte alkol kullanımında öncelikle şunu söyleyeyim; biz antidot tedavisi ve diyaliz tedavisiyle kanda sahte alkolün bırakmış olduğu etkileri azaltabilmekteyiz ve kandan sahte alkolü temizlemekteyiz. En korkunç etkisi tabi ki hayat kaybı. Biz 12 vatandaşımızı sahte alkol kullanımına kurban verdik. Bunun dışında kalıcı görme kaybına sebebiyet vermektedir. Karaciğer hasarı yapıp karaciğer fonksiyonlarında kalıcı bozukluğa, kalıcı karaciğer yetmezliğine neden olmaktadır. Hastalarımızın bir kısmı diyalize bağlı hale gelebilmektedir. Maalesef, hastalarımızın önemli bir kısmını kaybettik. Erken başvurmuş olanlarda da uygulamış olduğumuz antidot ve diğer diyaliz tedavisiyle başarılı sonuçlar elde ettik, sağlıklarına kavuştular. Normal bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Yalnız bir hastamız hala hastanemizde, maalesef alkolün bıraktığı kalıcı beyin hasarı nedeniyle yatağa bağımlı halde tedavisine devam edilmekte. Hayat kaybına sebebiyet verir, insanı ölüme götürebilir. Yaklaşan yılbaşı nedeniyle bir kez daha tüm vatandaşlarımızı uyarıyorum. Aldığımız alkolün menşesine dikkat edelim, sahte alkol kullanımından uzak duralım" diye konuştu.


'Sahte içki kalıcı hasarlar bırakıp, öldürüyor'
'Sahte içki kalıcı hasarlar bırakıp, öldürüyor'
'Sahte içki kalıcı hasarlar bırakıp, öldürüyor'

Devlet Hastanesi, Yılbaşı, Alkol, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sahte içki kalıcı hasarlar bırakıp, öldürüyor' - Son Dakika


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