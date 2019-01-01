Son Dakika Haberleri: Sahte İçki Öldürdü İddiası

Sahte İçki Öldürdü İddiası

1 saat önce

Sahte içki öldürdü iddiası Bayrampaşa'da içki içen iki Özbek arkadaştan biri hayatını kaybetti, diğeri ise yoğun bakıma alındıİSTANBUL - Bayrampaşa'da yılbaşı gecesi içki içen Özbekistan uyruklu iki arkadaştan biri hayatını kaybetti, diğeri ise yoğun bakıma alındı.

Sahte içki öldürdü iddiası
Bayrampaşa'da içki içen iki Özbek arkadaştan biri hayatını kaybetti, diğeri ise yoğun bakıma alındı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da yılbaşı gecesi içki içen Özbekistan uyruklu iki arkadaştan biri hayatını kaybetti, diğeri ise yoğun bakıma alındı.
Olay gece saatlerinde Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Vardar Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında yaşandı. Özbek uyruklu iki arkadaş yılbaşı yemeği hazırladı. Yemek yiyen 2 arkadaş, daha sonra içki içmeye başladı. Dairede kalan diğer Özbek vatandaşları, işten çıktıktan sonra eve geldi. Sharofiddin Khaydarov ile Bakhodır Khudoybediev'in hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören arkadaşları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sharofiddin Khaydarov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Komada olduğu anlaşılan Bakhodır Khudoybediev ise Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iki arkadaşın sahte içkiden zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

Özbekistan, Bayrampaşa, 3. Sayfa
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