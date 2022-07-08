Sahte içki ölümlerinden sorumlu tutulan şüpheli 1 tondan fazla etil alkolle yakalandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, geçtiğimiz yıl İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesi ile uzun süredir aranan zanlı yakalandı. Baskında Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan ve sahte içki imalatında kullanılmak üzere depolanan yaklaşık 1 ton 300 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıllarda sahte içki zehirlenmelerinden hayatını kaybedenlerin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesi ile uzun süredir aranan şüpheli M.K.'nin izini kaybettirdikten sonra kayıt dışı adreslerde aynı şekilde alkol üretimine devam ettiği tespit edildi. Metil alkolün sahte içki imalatında kullanılması için etil alkole çevrilerek başta eğlence mekanları olmak üzere Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de tespit edilen imalathaneyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen emniyet ekipleri, sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan oto yıkamacıya ve bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda, geçtiğimiz yılbaşı öncesi sahte içkiden hayatını kaybeden çok sayıda kişinin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme" suçlaması ile aranan M.K., oto yıkama servisinin sahibi E.Ö. adlı şüpheli ile birlikte kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama neticesinde M.K'nin üzerinde, biri yurt dışında yaşayan B.K. ve M.D. adlı akrabaları üzerine düzenlenmiş iki farklı kimlik kartı çıktı. Ayrıca oto yıkama servisinin sahibi E.Ö. de şüpheli M.K. ile birlikte sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Baskın yapılan imalathane ve araçta gerçekleştirilen aramalarda ise Kurban Bayramı öncesi İstanbul piyasasına sürülmek üzere hazırlanan ve sahte içki imalatında kullanılmak üzere depolanan yaklaşık 1 ton 300 litre etil alkol ile dönüştürme işlemi için kullanılan büyük plastik depo, pet şişe ve bidonlar ele geçirildi. Operasyonun ardından sahte alkol imalathanesine dönüştürülen oto yıkama servisi mühürlenirken, gözaltına alınan M.K.'nin "kasten öldürme", "resmi belgede sahtecilik", "cezaevinden firar etme", "kredi kartı dolandırıcılığı" ve "kaçakçılık kanununa muhalefet" gibi suçların da içinde olduğu 19 farklı olaydan işlem göreceği belirtildi.

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)