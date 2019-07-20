Son Dakika Haberleri: Sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

43 dakika önce

Kırşehir'de bir kişi, kiraladığı 3 evin banyo ve mutfağında sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Sahte içki operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]
Kırşehir'de bir kişi, kiraladığı 3 evin banyo ve mutfağında sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik takip sonrası yaptıkları operasyonda kiraladığı evlerde sahte içki ürettiği öne sürülen E.G.,'yi takibe aldı. Şehir merkezinde elde edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, banyo ve mutfakta 1 kutu anason yağı, 5 bidon etil alkol, 2,5 litre alkollü karışım maddesi, 84 şişe içki ve sahte etiketler ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G.,'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRŞEHİR
Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Asfalta yapışan keçinin imdadına itfaiye yetişti! Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı Evladını kaybeden baba, eşini ölü gösteren hastane çalışanlarına isyan etti Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 15:57:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]