Sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
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Kırşehir'de bir kişi, kiraladığı 3 evin banyo ve mutfağında sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:13 Kaynak: İHA
'de bir kişi, kiraladığı 3 evin banyo ve mutfağında sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, teknik takip sonrası yaptıkları operasyonda kiraladığı evlerde sahte içki ürettiği öne sürülen E.G.,'yi takibe aldı. Şehir merkezinde elde edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, banyo ve mutfakta 1 kutu anason yağı, 5 bidon etil alkol, 2,5 litre alkollü karışım maddesi, 84 şişe içki ve sahte etiketler ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.G.,'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRŞEHİR
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