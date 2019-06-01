Sahte içki operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde otelin deposunda 250 litre sahte içki bulundu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:06 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde otelin deposunda 250 litre sahte içki bulundu.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar
Mahallesi'ndeki otelde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, otele düzenledikleri operasyonda depodaki bidonlar ve şişelerde 250 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan iki litre kimyasal, bin 200 sahte TAPDK
bandrolü, 600 şişe kapağı ve çok sayıda boş şişe ele geçirdi.
Gözaltına alınan otel müdürü T.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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